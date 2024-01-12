Общество 12 января 2024, 13:52 Виновных в падении школьницы под пол в Курской области призвали наказать Курская прокуратура призвала наказать виновных в падении девочки под пол школы

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Прокуратура Кореневского района призвала наказать виновных в падении девочки под пол в местной школе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Курской области.

Прокуратура установила, что Кореневская средняя общеобразовательная школа заключила с подрядчиком муниципальный контракт, согласно которому в учреждении должны были провести капитальный ремонт. Но работы в срок не выполнили. Дети находились на дистанционном обучении.

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Во вторник, 9 января, по распоряжению главы администрации Кореневского района дети вернулись на занятия в школу.

«При этом надлежащие условия для пребывания детей в школе обеспечены не были», — уточнили в ведомстве.

Через день школьница провалилась под пол — в колодец отопительной системы. ЧП произошло из-за того, что доступ к нему не ограничили. Сама девятиклассница сильно не пострадала, но заработала ушибы и ссадины.

«Прокуратура внесла главе Кореневского района представление, в котором потребовала незамедлительно устранить выявленные нарушения», — подчеркнули в ведомстве.

Также прокуратура потребовала привлечь виновных к ответственности. Ранее директора подрядной организации, которая занималась ремонтом в школе, уже привлекали к административной ответственности по статье о нарушении порядка заключения контракта. Виновного обязали выплатить штраф в 680 тысяч рублей.

Как сообщали «360» представители Минобразования Курской области, школьница провалилась под пол в помещении, в котором не проводят занятия. Родителей учеников рассказали, что администрация школы пыталась «замять» ситуацию. Однако у них ничего не вышло.

После этого, как уточнили родители в беседе с «360», со стороны администрации школы и учителей на пострадавшую девочку начались нападки. Собеседники предположили, что теперь ученице будут занижать оценки.