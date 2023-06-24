Эксклюзив 24 июня 2023, 13:29 Виновные должны быть наказаны. Политолог Михайлов — о ситуации с Пригожиным Политолог Михайлов призвал жестко наказать виновных в вооруженном мятеже РИА «Новости»

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Российские власти должны жестко и бескомпромиссно наказать виновных в ситуации с частной военной компанией «Вагнер» и ее руководителем Евгением Пригожиным. Об этом «360» заявил политолог Евгений Михайлов.

«Обсуждаю ситуацию со своими товарищами и мы приходим к выводу, что, несмотря на любые противоречия, нельзя допускать в такое время выплеск собственных амбиций и обид. Думаю, что в ближайшее время ситуацию возьмут под контроль. Все виновные должны быть наказаны жестко и бескомпромиссно», — сказал он.

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Михайлов признался, что такого развития событий не ждал никто.

«Подобного предательства, по-другому не назвать, и военного мятежа никто не ожидал. Путин тоже говорил, что бойцы „Вагнера“ зарекомендовали себя блестящими воинами в Соледаре, Артемовске. Но то, что сделал Пригожин — удар в спину, иначе не назвать», — добавил он.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин заявил, что предавшие страну организаторы военного мятежа ответят за содеянное перед народом и законом.