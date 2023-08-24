Общество 24 августа 2023, 18:16 Виновную в выселении детей из отеля в Кемере компанию оштрафовали на 5 миллионов рублей Генпрокуратура оштрафовала туркомпанию, незаконно отправившую детей в Турцию pxhere.com

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Туристическую компанию «Колибри-тур мск», которая незаконно отправила на отдых в Турцию 90 детей, оштрафовали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности), назначил ООО „Колибри-тур мск“ штраф в размере пять миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Подростков из разных регионов России вместе с сопровождающими отправили в турецкий Кемер, но из-за неоплаченных услуг со стороны турфирмы в ночь на 2 августа их выселили из отеля. Дети вернулись домой за счет средств родителей.

Сотрудники генерального консульства России в Турции контролировали доставку детей в аэропорт и обеспечивали их безопасный перелет на родину.

Прокуратура Москвы подала иск в суд о блокировке страниц сайта с рекламой аналогичных путевок на 2024 год. Генпрокуратура взяла на контроль рассмотрение заявления и результаты расследования дела.