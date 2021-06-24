Виновникам ДТП предложили запретить пользоваться электросамокатами
Зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ограничения на пользование электросамокатами для виновников ДТП. Об этом написал RT.
Электросамокаты часто становятся причиной аварий, поэтому в России развернули с ними борьбу. Инициатива Петрова, направленная им в Минтранс, предлагает запретить пользоваться электросамокатами тем, кто спровоцировал ДТП, — сначала временно, а в случае повторения — навсегда.
«Возможно, что целесообразно будет установить следующие нормы: участие в одном ДТП влечет мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а повторное провоцирование и участие в инциденте повлечет за собой запрет на использование сервиса до пяти лет», — пояснил Петров.