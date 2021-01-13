Виновника смертельного ДТП задержали в Петербурге
Накануне петербургские правоохранители поймали автомобилиста, который устроил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, авария произошла на перекрестке Вознесенского и Петрозаводского шоссе. Водитель иномарки Ford Focus сбил пешехода насмерть и уехал с места ЧП. Сотрудники полиции задержали мужчину у него дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.