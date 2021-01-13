Виновника смертельного ДТП задержали в Петербурге

По данным издания, авария произошла на перекрестке Вознесенского и Петрозаводского шоссе. Водитель иномарки Ford Focus сбил пешехода насмерть и уехал с места ЧП. Сотрудники полиции задержали мужчину у него дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.