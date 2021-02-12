Виновника ДТП осудили в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстал мужчина, который устроил ДТП осенью 2019 года. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным издания, авария произошла в середине ноября. Водитель иномарки Chevrolet Lanos сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Она пострадала и ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время суда мужчина сознался в содеянном. Он получил четыре года условно. Также его обязали выплатить пострадавшей 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.