Виновник пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» избежал штрафа

В Санкт-Петербурге работника АО «Адмиралтейские верфи» оштрафовали на 50 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушение правил безопасности, что привело к пожару на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК.

По данным издания, пожар произошел в ноябре 2018 года в помещении котельного отделения. Пламя охватило площадь в 300 «квадратов» и повредило электрооборудование, проводку и внутреннюю обшивку. В результате один человек пострадал. Нанесенный ущерб превысил 400 миллионов рублей. Виновника произошедшего оштрафовали на 50 тысяч рублей, но в связи с истечением сроков давности от выплаты мужчину освободили.