Виновник массовой аварии на Урале оказывается на больничном перед очередным судом по своему делу
В Свердловской области постоянно откладывается судебное заседание по делу о массовой аварии, которая произошла еще осенью 2017 года. Виновник ДТП каждый раз оказывается на больничной койке, и дату слушания приходится переносить на другое число. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, в начале ноября два года назад на 254-м километре трассы Пермь-Екатеринбург водитель легковушки выехал на встречку и врезался в грузовик Volvo. Его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двумя иномарками. В аварии пострадали 10 человек, среди которых оказалось двое детей.
«Уверена, что он как-то добывает себе справки. Ведь по его ст. 264 ч.1 УК срок давности два года. Мы в итоге даже страховку за разбитую машину не можем получить, так как нет судебного решения», — рассказала одна из пострадавших.