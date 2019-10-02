Виновник массовой аварии на Урале оказывается на больничном перед очередным судом по своему делу

По данным информагентства, в начале ноября два года назад на 254-м километре трассы Пермь-Екатеринбург водитель легковушки выехал на встречку и врезался в грузовик Volvo. Его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двумя иномарками. В аварии пострадали 10 человек, среди которых оказалось двое детей.

«Уверена, что он как-то добывает себе справки. Ведь по его ст. 264 ч.1 УК срок давности два года. Мы в итоге даже страховку за разбитую машину не можем получить, так как нет судебного решения», — рассказала одна из пострадавших.