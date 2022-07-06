Виновник аварии заключил брачный договор в Карелии

В УФССП по Карелии рассказали, как местный житель попытался избежать ответственности. Он должен был выплатить около полутора миллиона рублей в качестве компенсации, передает сайт karelinform.ru.

Жителя Карелии признали виновником ДТП. По решению суда его обязали компенсировать пострадавшим моральный ущерб на сумму 1,4 миллиона рублей. Чтобы не выплачивать деньги, мужчина решил заключить с супругой брачный контракт, чтобы все ценное имущество числилось только за ней.

По этому поводу приставы обратились в суд. Они потребовали признать договор недействительным. Суд с этим согласился и посчитал, что договор нарушает права потерпевших в ДТП. После этого все имущество разделили между должником и его супругой.

В итоге на половину совместно нажитого имущества, которая принадлежала к мужчине, наложили арест. Неплательщик попытался оспорить сумму задолженности, однако у него ничего не вышло. В результате мужчина решил не дожидаться, когда его имущество будет распродано на торгах, поэтому он выплатил всю сумму долга и исполнительский сбор.