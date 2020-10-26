«Виноваты во всем»: слова Байдена о России назвали классическими для демократов

Для демократов негативное отношение к России и обвинение ее во всех бедах — классическая риторика. Так политтехнолог Наталия Елисеева прокомментировала слова кандидата в президенты США Джозефа Байдена о том, что РФ — главная угроза для Америки.

Наталия Елисеева объяснила «360», что среди кандидатов в президенты США происходит своеобразное соревнование — кто больше считает Россию врагом. Байден в основном обращает внимание на РФ, а действующий президент Дональд Трамп записывает в список врагов еще и Китай.

Байден всю свою политику по созданию внешнего врага строит на России, для демократов это привычно. До выборов осталось не так много, а у Байдена сложная ситуация, потому что компромат на его сына до сих пор появляется в Сети и вызывает неоднозначную реакцию Наталия Елисеева.

В том числе из-за компромата на сына Байден пытается отвлечь внимание на другую проблему: внешнего врага. По словам Елисеевой, вся политика США строится на создании позитивного образа руководства с помощью внешнего врага, а для демократов таким злодеем всегда была Россия. Такое было при Бараке Обаме, а потом во время кампании Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Тогда провал демократов возложили на плечи России, хотя наша страна никакого отношения к этому не имела, напомнила Елисеева.

В любой непонятной ситуации обвиняй Россию. С одной стороны это шутка, а если посмотреть на все заявления демократов, во всем происходящем так или иначе виновата Россия. Ну хотя бы коронавирус Трамп возложил на Китай Наталия Елисеева.

Елисеева подчеркнула, что это привычная контркампания для США. Трамп тоже пытается придерживаться этой политики, но слишком поздно присоединился к ней.

Фразу про Россию-врага сказал Байден в интервью «60 минут». По его мнению, РФ — главная угроза США на мировой арене. Якобы страна может помешать обеспечению безопасности и созданию альянсов.