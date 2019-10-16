Винокур: у меня вообще нет пенсии

По словам артиста, журналисты выдумали эти цифры, поскольку у него вообще нет пенсии.

«Да ладно! Вы читаете все, что пишут. А я бы просто отдохнул», — заметил 71-летний Винокур.

По данным информагентства, некоторые российские звезды обнародовали сведения о своих пенсиях. В частности, известная телеведущая Роза Сябитова получает около 14 тысяч, а певец Борис Моисеев — порядка 50 тысяч.