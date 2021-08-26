Виноделы сообщили о трудностях в получении лицензий на производство вин

Сразу две винодельческие компании рассказали о том, что им приостановили выдачу новых лицензий на производство некоторых видов вин. Подробностями представители организаций поделились с «Ведомостями».

Сотрудники отметили, что речь идет о лицензиях на производство вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения (ЗГУ и ЗНМП). Пока компаниям не выдали новые документы.

Это происходит из-за нового законодательства. Начиная со 2 июля 2021 года вступили в силу поправки в федеральный закон о регулировании алкогольного рынка. Теперь к винодельческим компаниям предъявляются дополнительные требования, и не все успели адаптироваться к обновленным регламентам лицензирования.

Перемены за последнее время коснулись и импортеров вин. Изменились наименования алкогольной продукции, которые приняты в РФ. Речь идет об игристых винах и некоторых других товарах. Новшества в соответствии с российским законом нужно зафиксировать на этикетках бутылок и в декларациях.

Для получения такой декларации нужно пройти процедуру сертификации. Но если документ уже есть, в него просто нужно внести некоторые коррективы.