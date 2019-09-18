Виноделов поддержат субсидиями

Законопроект о бюджетных субсидиях и налоговых льготах для виноделов депутаты единогласно приняли во втором чтении 18 сентября. Третье чтение пройдет 19 сентября.

Благодаря нововведению производители вина и виноматериалов получат бюджетные субсидии и налоговые вычеты. Так государство поддержит винодельческую отрасль, а покупатели получат качественные отечественные алкогольные напитки. То есть задача государства — поддержать дальнейшее развитие отрасли.

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«Мы впервые приняли решение о стимулировании производства винодельческой продукции из отечественного винограда. Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, российские вина обладают большим потенциалом.

Ранее Госдума в итоговом чтении понизила ставку НДС с 20% до 10% на продажу в России фруктов и ягод, в том числе винограда. Позже депутаты намерены ввести адресные льготы владельцам российских виноградников.

В некоторых регионах РФ виноградарство — одна из главных отраслей экономики. Это характерно для Крыма, Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей.