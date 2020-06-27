Виноделие в России заработало по новым правилам

Винодельческая отрасль в России будет работать по новым правилам. 26 июня вступил в силу базовый закон, который даст толчок к масштабному развитию виноделия. Оно станет станет самостоятельной отраслью со своим регулированием.

Отечественные производители качественного вина смогут рассчитывать на поддержку государства, а потребители будут защищены от некачественного алкоголя, написала газета «Известия» со ссылкой на президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича.

Закон предполагает, что на бутылке обязательным станет указывать всю информацию о напитке — сорт винограда, год урожая и другое. Для конкурентноспособности российских вин их будут размещать на отдельных полках, отдельно от импорта и так называемых винных напитков.

Если алкоголь будет разбавлен водой (до 50%), то на этикетке будет указано: «Не является вином». Помимо этого, с полок может совсем уйти дешевое, крепленое вино из некачественного импортного сырья. Уже имеющиеся бутылки будет разрешено реализовывать до конца этого года.