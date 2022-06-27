Виноделам разрешат принимать туристов

Российским виноделам могут разрешить обустраивать небольшие отели для туристов на территории своих хозяйств. Такой законопроект группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы, написала «Парламентская газета».

Виноделы смогут размещать туристов, устраивать для них экскурсии и дегустации. Такая возможность поспособствует развитию винного туризма и, соответственно, самого виноделия в России.

«Законопроект будет способствовать развитию виноделия и сохранению виноградопригодных земель», — пояснил соавтор законопроекта, сенатор Алексей Кондратенко.