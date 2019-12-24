Вино выпустили в честь Крымского моста

Винодельческие предприятия Кубани и Крыма решили отметить открытие движения поездов по мосту через Керченский пролив выпуском коллекционной продукции. 24 декабря в продажу поступили вина, посвященные этому событию.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост», коллекционные вина создали на пяти предприятиях.

«Коллекция из шести разных вин была заложена из винограда, выращенного на двух берегах в 2015 году. Вино созрело вместе с мостом», — рассказали в инфоцентре. Крымские и кубанские виноделы выпустили лимитированную серию напитка: три предприятия Краснодарского края приготовили по 19 тысяч бутылок каждое, а два на полуострове — 19 тысяч в сумме. Цифра 19 символизирует протяженность моста. В этом проекте приняли участие такие предприятия, как «Массандра», «Новый Свет», «Фанагория», «Долина Лефкадия» и «Шато Тамань».

23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Он проехал по переправе из Керчи в Тамань в кабине машиниста поезда. Автомобили ездят по мосту через Керченский пролив с мая 2018 года.