Вино в алюминиевых банках начнут продавать в российских магазинах

В России начнут продавать вино в новой таре — вместо стеклянных бутылок выбор сделали в пользу алюминиевых банок. Причина такого изменения в дороговизне стекла, виноделы вынуждены искать новые варианты упаковки.

По данным «Коммерсанта», электроэнергия и топливо для стеклодувных печей из-за санкций стали очень дорогими. Раньше в цене бутылки 20% затрат приходилось на энергоносители, сейчас их доля уже доходит до 65%.

«Во всех странах сейчас увеличились производственные затраты на стеклянную бутылку, некоторые заводы в Европе прекратили свою работу, поэтому многие производители сейчас ищут альтернативы, в том числе пакеты и банки», — рассказала директор по импорту виноторговой компании Fortwine Дарья Сологуб.

Алюминиевую тару сейчас главным образом производят в Венгрии, Италии, Франции, Португалии. В России тоже несколько заводов имеет лицензии на производство вина в алюминиевых банках. По словам Сологуб, чаще в банках продают игристое, тихие вина в такой таре не настолько популярны.

Пока со спросом на вино в новом виде, по мнению специалистов, есть проблемы. Сказываются и стереотипы. Так, многие потребители считают, что вино в банке обязательно низкого качество. Еще один момент — дороговизна. Банка игристого объемом 0,25 литра стоит около 300 рублей, уточнило издание.

По мнению президента Независимого винного клуба Владимира Цапелика, такое вино может быть популярно для пикников на природе или для одинокого домашнего вечера. Специалист выразил убеждение, что дорогие вина в банки никогда разливать не станут, тут дело в выдержке, в банке этот процесс не имеет смысла.

«Бутылка позволяет и подать вино, и выдерживается оно в ней годами», — пояснил Цапелик.