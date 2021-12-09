Поставщики предупредили о росте цен на импортное вино в 2022 году

Цены на вино иностранного производства в России в 2022 году вырастут. Поставщики уже уведомили о возросшей стоимости продукции импортеров.

Причиной роста цен стал плохой урожай винограда, выросшие издержки на производство и логистику. Из-за этого виноделы намерены сделать свою продукцию дороже на 20-25%, сообщил сайт РБК.

Импортеры надеются сдержать рост на уровне 10-15%. Уведомления о возросшей стоимости вина и они, и розничные сети в рамках закупочных переговоров на будущий год уже получили.

Рост цен на сырье в некоторых винодельческих регионах из-за «критически плохой урожайности» составил до 20%. Ситуация складывается особенно тяжело в французских Шампани и Бургундии, итальянских Фриули и Венето, а также в новозеландском Марлборо. Предложение винограда на части земель снизилось на 20-30%.

В Международной организации по виноградарству и виноделию сочли объем производства вина в 2021 году крайне низким и приближающимся к историческому минимуму. Он был зафиксирован четыре года назад.

Эксперты полагают, что снижение производства окажется наибольшим в европейских странах и год к году составит 13%. Плохие погодные условия негативно сказались на виноделии трех крупнейших стран-производителей вина — Италии, Испании и Франции. Эти же государства поставляют больше других винодельческой продукции в Россию в денежном выражении.

Заморозки, случившиеся поздней весной, повлияли и на урожаи в Новой Зеландии, где объем произведенного вина в 2021 году упадет на 19%.

Поставщики объясняют повышение стоимости не только плохим урожаем. По их словам, причиной стал также рост стоимости комплектующих материалов — от 20% до 80%. Увеличились и логистические издержки на автоперевозки — до 30% внутри России. На европейских маршрутах речь идет уже о 200%, а контейнерная логистика подорожала втрое.