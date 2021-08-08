Винный туристический маршрут задумали создать в России

В России могут создать национальный туристический маршрут «Винные дороги России». С таким предложением выступила комиссия Российского союза туриндустрии по винному туризму.

По словам руководителя комиссии Елены Порман, сейчас РСТ начинает сотрудничество с платформой «Свое Родное. За городом», которая является федеральным агрегатором и маркетплейсом продукции фермерских хозяйств, сообщило РИА «Новости».

С июля эта платформа развивает новое направление путешествий. Там публикуется информация о фермах, предоставляющих туруслуги. Можно забронировать готовый тур. В августе комиссия союза начала сбор информации от винных хозяйств и туроператоров для размещения в разделе «Винные туры» на этой площадке.

Порман добавила, что для развития винного и сельского туризма на Кубани полезно использовать кластерную модель, объединяя в комплексные маршруты винодельни, сыродельни, фермерские хозяйства, объекты природного и культурного наследия.

«Такая комплексность маршрутов и вовлечение пула заинтересованных сторон позволят в дальнейшем на основе региональных брендовых маршрутов разработать и предложить качественный национальный туристский маршрут „Винные дороги России“», — пояснила она.

Глава комиссии предложила Краснодарскому краю выступить ведущим регионом в формировании нацмаршрута.

По данным РСТ, в прошлом году объем производства вина на Кубани составил 19 миллионов декалитров, всего в России за этот период было произведено 43 миллиона декалитров вина. В экспорте российских вин доля краснодарских вин превысила 50% и составила 4,2 миллиона литров. Общий объем экспорта составляет восемь миллионов литров.