Винный парк откроется на Крымском полуострове

По данным информагентства, четыре года назад эту землю арендовало предприятие «ВПС плюс», которая заложила 30 гектаров виноградников, инвестировав в проект 120 миллионов рублей.

«Через три года планируем получать урожай по 100-120 ц/га. Для средней урожайности винограда в Крыму в 55 ц/га — планы довольно смелые», — поделился директор «ВПС плюс» Юрий Шавардов.