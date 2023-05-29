Общество 29 мая 2023, 21:46 Винный критик Руденко назвал Италию и Испанию конкурентами винной продукции Грузии на российском рынке

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Италия и Испанию поставляют вина с невысокой ценой, на российском рынке эти страны являются основными конкурентами грузинской продукции. Об этом сообщил ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в беседе с "Национальной службой новостей".

По его словам, на сегодняшний день доля поставок вина из Грузии составляет 60-70%. В большинстве случаев при покупке напитка россиянин отдаст предпочтение именно грузинскому вину, добавил Руденко.

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Он также отметил, что отечественная винная продукция становится неконкурентоспособной по цене из-за высокой стоимости винограда.