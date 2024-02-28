Общество 28 февраля 2024, 16:55 Винный эксперт Руденко предрек сокращение потребления абхазского вина из-за повышения акцизов

Читать 360tv в

Власти Абхазии ввели 30%-ный акцизный налог на ввозимые в республику виноматериалы. Это увеличит себестоимость продукции и сократит потребление абхазского вина, сообщил винный эксперт Денис Руденко в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, на сухумском заводе «Вина и воды Абхазии» подобное поднятие акциза скажется очень серьезно, поскольку большую часть продукции предприятие выпускает из импортных виноматериалов. Так, цена за одну бутылку может подняться на 150 рублей.

Реклама

«Учитывая еще и российское повышение акциза, цена может увеличиться, что весьма существенно при нынешней стоимости в 450-550 рублей. Безусловно, это повлечет за собой сокращение потребления», — отметил Руденко.