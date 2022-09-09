Количество вин российского производства в супермаркетах выросло за два года вдвое | 360°

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Количество вин российского производства в супермаркетах выросло за два года вдвое

Роскачество: количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года

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Вдвое больше вин российского производства появилось на полках супермаркетов в России за два последних года. Об этом РИА «Новости» рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

В магазинах даже выделяют места для вин определенных регионов страны.

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«Если раньше ассортимент федеральных сетей исчерпывался тихими и игристыми винами только крупнейших российских виноделен Кубани и Крыма, сейчас мы видим новые ассортиментные позиции из Дагестана, Нижней Волги, Долины Дона», — отметила она.

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Российские вина предложили рекламировать, размещая информацию о них на билбордах. В профильных министерствах и аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко заявили, что власти одобрили такую инициативу.

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