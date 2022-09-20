Вильфанд объяснил, можно ли было предсказать смерч в Курске | 360°

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Вильфанд объяснил, можно ли было предсказать смерч в Курске

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что смерч в Курске было невозможно предсказать

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Метеорологи Курской области заблаговременно предупредили жителей региона об ухудшении погоды, но место возникновения смерча предсказать невозможно. Такое мнение высказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Через Курскую область вчера проходила система атмосферных фронтов, и вечером очевидцами был отмечен смерч в одном из районов области… Локализацию смерча никто не предсказывает», — пояснил синоптик.

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При этом предупреждение местных метеорологов о шквалистом ветре с порывами до 22 метров в секунду смогло минимизировать последствия разгула стихии. По мнению Вильфанда, коллеги сделали все, что могли.

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Вечером 18 сентября Курскую область накрыл ураган. В результате усиления ветра 87 населенных пунктов остались без электроэнергии. В МЧС России по региону поступило более пяти тысяч обращений от жителей. Не обошлось без жертв — погибли два человека на территории общежития автотехнического колледжа в Курске. Спасатели до сих пор устраняют последствия урагана.

Ураган

Роман Вильфанд

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