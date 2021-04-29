Вильфанд сделал «розовый» прогноз майской погоды в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в России с наступлением мая, сообщила газета «Известия».

Как уточнил специалист, температура воздуха будет либо около, либо выше нормы, написал сайт URA.ru.

«На всей территории страны температура около и выше нормы. Мы видим этот прогноз в розовом цвете», — отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, в Тверской, Брянской, Смоленской и Новгородской областях в мае будет теплее, чем в других российских регионах. В столице средняя температура воздуха составит около 14-15 градусов тепла. Во второй половине грядущего месяца воздух прогреется до плюс 20 градусов.