Вильфанд рассказал о снеге и самом холодном дне недели в московском регионе

Резкое изменение погоды придет в Москву и Подмосковье уже этой ночью. Если всю минувшую неделю температура была почти на девять градусов выше нормы и больше соответствовала третьей декаде сентября, то сегодня к вечеру эта ситуация изменится, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы привыкли себя чувствовать расслабленно эти дни ноября, температура был очень высокой, <…> [но] сегодня ночью произойдет похолодание за счет того, что будет проходить холодный фронтальный раздел. Воздух начнет поступать с севера и северо-запада», — объяснил эксперт.

Ночью 9 ноября температура опустится к нулевой отметке и будет постепенно понижаться. В Москве ожидаются -1…+1 и порывистый ветер — ночью западный, а к утру вторника уже северный, до 17 метров в секунду.

«И что особенно важно — прогнозируются осадки. Если сегодня днем прогнозируется дождь, то к концу дня и ночью это будет не только дождь, но и мокрый снег. Он также ожидается и днем во вторник», — отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что при таком ветре даже при небольших отметках происходит подмерзание осадков, которые выпадут даже в виде дождя, поэтому специалисты Росгидромета обращают внимание на неблагоприятные условия погоды и гололедицу.

«Как бы ни посыпали тротуары, нужно быть все равно предельно внимательными, выходя из дома, на ступеньках. Гололедица будет заметная. Во вторник [, 9 ноября,] во второй половине дня тоже снег и понижение до -5 градусов, а по области даже до -7 градусов», — добавил специалист.

Среда, 10 ноября, станет самым холодным днем. Это связано с очень сильным повышением давления — на 20 миллиметров ртутного столба.

«Небо очистится от облаков, выглянет солнце, но при этом температура ночью заметно понизится, потому что не будет облачного покрывала. Она будет в диапазоне -3…-5 градусов. В области даже до -7. И по-прежнему гололедица. Днем температура будет около нулевой отметки и небольшие осадки», — уточнил собеседник «360».

После 11 ноября, по прогнозу Вильфанда, также ожидаются осадки, ночные температуры в районе 0…-5 градусов и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Днем температура покажет положительные значения — от +1 до +3 градусов.

Эксперт обратил внимание, что такая погода в целом очень неблагоприятна из-за гололедицы, потому что осадки то оттаивают, то подмерзают. Что касается снега, то уровень осадков составит примерно два-три сантиметра.

«Но лыжникам пока рано навострять лыжи. Все-таки пока не время», — заключил он.