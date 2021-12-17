Вильфанд рассказал о сильной метели в Москве в ближайшие выходные

Жителей Москвы в выходные дни ждет аномально низкое давление и сильная метель с ветром до 17 метров в секунду. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, написал ТАСС.

По словам синоптика, 19 декабря атмосферное давление в столице будет ниже 730 миллиметров ртутного столба при норме 748 миллиметров, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее метеорологи сообщали, что в ближайшее время в Центральных районах России столбик термометра опустится до -35 градусов. В Москве во вторник ночью 21 декабря ожидается -21 градус, а днем — до -17.