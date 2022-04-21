Вильфанд рассказал о погоде в период пасхальных выходных

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал москвичам, какая погода ожидается в столице во время пасхальных выходных. По его словам, с пятницы, 22 апреля, в регион придет потепление, передала «Вечерняя Москва».

В ночь с четверга на пятницу осадки прекратятся, в Москву придет долгожданное потепление.

«После дождичка в четверг погода существенно улучшится. В пятницу температура повысится. Будет хоть и облачно, но с прояснениями, преимущественно без осадков. Дневные температуры достигнут 11–13 градусов выше нуля», — отметил метеоролог.

В субботу столбик термометра покажет до 12–14 градусов со знаком плюс. Возможен кратковременный дождь. В начале следующей недели среднесуточная температура повысится еще на один-два градуса, резюмировал синоптик.