Вильфанд рассказал, когда ждать настоящего потепления

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что весеннее тепло придет во второй половине апреля. Однако до 15 апреля температура воздуха и так будет выше нормы на два-четыре градуса. Об этом написала Pravda.ru.

Синоптик отметил, что уже сейчас в России температура воздуха на четыре градуса выше климатических значений.

«У каждого человека свое представление о том, какая погода теплая. Мне нравится определение модельеров одежды. Они утверждают: когда температура воздуха днем достигает 14-15 градусов, люди сбрасывают куртки, плащи, то это явный признак теплой погоды», — сообщил он.

Такая погода, по словам Вильфанда, и прогнозируется с середины апреля. Столбик термометра будет показывать +17...+18 градусов.