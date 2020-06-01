Вильфанд рассказал, когда в Москву придет тепло

Вильфанд обратил внимание на то, что сейчас наступил период прохладной погоды. По его словам, у синоптиков есть шутка, что наступила арктическая свежесть.

Это объясняется тем, что воздушные массы перекачиваются из полярных регионов. Выходит так, что нынешняя погода по климату отстает примерно на месяц.

«Завтра тоже прохладная погода. Ночью +4…+9. И днем в диапазоне от +10 до +15. В Москве — +12…+14», — уточнил Вильфанд.

Он заверил, что с третьего июня начнет теплеть. По сравнению с нормой температура будет ниже на пару градусов. В течение первых дней лета погода будет дождливой.

С четвертого июня воздушные массы начнут менять свое направление. В регион принесут тепло восточный и юго-восточный ветры.

«Уже ночные температуры будут двузначные — +11…+13, по области до +14. И днем температура будет +20…+21. 5-го и 6-го числа будут уже вполне летние температуры. Ночью +10…+13 и днем выше +20 градусов», — заключил синоптик.