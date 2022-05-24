Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда москвичам и жителям Европейской части России ждать тепла. Об этом написала Lenta.ru.

По словам метеоролога, заморозки в Москве и Европейской части России могут продлиться двое суток, 24 и 25 мая.

«На территориях Центрального Федерального округа, причем не только на черноземной зоне, Тверская, Брянская, Рязанская и даже южнее — Липецкая, Воронежская, Ростовская области — везде там прогнозируются заморозки вплоть до ночи на четверг. Это касается и Поволжья: и Удмуртии, и Башкортостана, и Ульяновской области — везде ночью температура около и даже ниже нуля. На Урале заметное повышение температуры до минус двух-трех градусов и на поверхности почвы, и в приземном слое», — сообщил синоптик.

В четверг, 26 мая, в столице произойдет резкое изменение циркуляции воздуха. Температура в этот день повысится на 5 градусов. До конца недели столбик термометра в дневное время будет показывать от 15 и до 20 градусов.

В Краснодарском крае и на черноморском побережье температура будет превышать 25-27 градусов.