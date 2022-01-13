Вильфанд рассказал, как делались первые прогнозы погоды

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что первые прогнозы погоды представляли собой синоптические карты, на которые в определенное время наносились данные метеорологических станций. Об этом он сообщил Ura.ru.

Анализ этих данных, по словам синоптика, и позволял предсказывать погодные условия. Первыми этот метод предложили использовать адмирал Роберт Фицрой и французский ученый Урбен Леверье.

«Адмирал Роберт Фицрой и ученый, француз Урбен Леверье предложили первый метод прогноза. До них были ненаучные методы, приметы и так далее. А первые синоптический заключался вот в чем: в первой половине XIX века появился телеграф и в разных странах наблюдатели измеряли метеорологические данные в полдень и полночь. Измеряли давление, температуру и анализировали. Но нанести на карту данные было нельзя, ведь полночь и полдень в разных странах приходятся на разное время. И они предложили использовать принцип синопсиса и по гринвичскому меридиану в один и тот же момент наносить данные», — сообщил Вильфанд.

По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО», метеоролога Александра Шувалова, сейчас синоптики в своей работе используют совсем иные методы прогноза погоды. Например, они привязывают профили температуры со спутников и с метеорологических станций к узлам географической сетки.