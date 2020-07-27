Вильфанд прокомментировал свои слова о пяти самых жарких днях в году

Ранее Вильфанд рассказал, что на российской территории самый теплый период года приходится на последнюю пятидневку июля повсеместно.

«Я не давал прогноза самой жаркой пятидневки», — отметил специалист.

Он обратил внимание на то, что характеристики климата рассчитываются за большой промежуток времени и расчеты показывают, что последняя пятидневка в июле является самой жаркой в году. При этом не стоит забывать, что это статистика, а погода зачастую не соглашается с климатом.

«В данном случае погода не скоординировала свои отношения с климатом», — заметил собеседник информагентства.