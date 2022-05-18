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    18 мая 2022, 15:12

    Вильфанд прокомментировал сообщение о своей госпитализации

    Оксана Лавнюженко

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал слухи о своей госпитализации. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По словам журналистов, синоптик не подтвердил и не опроверг эту информацию.

    «Это совершенно не тема для разговора. Я в понедельник буду в форме и буду с удовольствием о погоде говорить», — сказал он.

    Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Вильфанду сделали операцию на позвоночнике в одной из московских клиник.