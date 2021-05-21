Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ближайшие дни

В конце этой и начале следующей недели во многих регионах России находиться на солнце будет опасно. Гидрометцентр прогнозирует высокий уровень ультрафиолетового излучения в Центральной России, на Урале, Кавказе и не только, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеорологи оценивают интенсивность ультрафиолетового излучения по шкале с индексами от 1 до 11.

Если индекс равен 1-2, то защиты не требуется. На улице находиться безопасно.

При показателях от 3 до 7 необходима защита. Днем следует по возможности оставаться в тени, носить головной убор и одежду с длинными рукавами. Можно использовать солнцезащитный крем.

Индекс от 8 до 11 говорит о том, что необходима усиленная защита. Полуденные часы лучше переждать внутри помещения. А на улице стоит держаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом.

21 мая очень опасным солнце будет в северокавказских республиках и на юге Краснодарского края. Там индекс ультрафиолетового излучения составит 8 единиц.

В регионах Горного Алтая очень высокие показатели излучения будут 23 и 24 мая.

23 мая индекс 6-7 прогнозируется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, на всем Северном Кавказе и в Южном федеральном округе.

В тот же день сильное солнечное излучение будет в Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края.

«Опасное солнце» с индексом излучения 6-7 единиц в ближайшие дни ожидает жителей Челябинской и Курганской областей, добавил метеоролог.