Вильфанд предупредил об аномальной погоде в части России до конца недели

Урал и дальше будет испытывать на себе влияние «волны тепла». Жаркая погода фиксируется в этой части страны семь дней, жара останется там до конца недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что о «волне тепла» говорят, когда средняя температура за сутки долгое время оказывается выше нормы. Вильфанд рассказал РИА «Новости», что в Тюмени наблюдается сильный дым от лесных пожаров. Это происходит из-за «антициклональной погоды».

«Это настоящий летний антициклон умеренных широт. Центр его — над югом Урала и югом Западной Сибири. Аномалии температурные — 10-12 градусов, и так будет до конца недели. Антициклон стоит уже неделю… В принципе, это действительно „волна тепла“, температура за 30 градусов», — добавил метеоролог.

Он отметил, что в лесах региона сохранится четвертый-пятый класс пожарной опасности. По его словам, за время действия антициклона побито множество температурных рекордов. Например, 17 мая в Ижевске, Казани, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саранске, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах и других городах температура воздуха превысила абсолютные максимумы.

Представитель Гидрометцентра объяснил, что жаркую погоду в Центральном федеральном округе нельзя считать «волной тепла», поскольку средние суточные значения температур были выше нормы только два дня. К примеру, в московском регионе 17 и 18 мая воздух прогрелся до +30 градусов.