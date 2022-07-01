Вильфанд предупредил о заморозках в российских регионах

В некоторых российских регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, такая погода будет связана с затоком холодных воздушных масс.

«Холодная погода для летнего периода несколько дней наблюдается на Урале, в Свердловской области, в Екатеринбурге. Максимальная температура там составляет 17-18 градусов. В Оренбургской области даже ночью возможны заморозки, температура опустится до -1 градуса. Связано это с затоком холодных воздушных масс», — сообщил он.

Вильфанд добавил, что заморозки продлятся недолго, а июль, в целом, станет для России жарким месяцем.