Вильфанд предупредил москвичей о «ненецких» морозах 10 декабря

В европейской части России последний будний день выдастся самым холодным на неделе. Температура опустится на 8-10 градусов ниже нормы из-за пришедших с Новой Земли воздушных масс.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил РИА «Новости», что Москва находится в холодной части очень мощного антициклона.

«Температура в четверг в Москве соответствует самому холодному дню года, 31 января (по климатической статистике)», — сказал он, указав на опережающее на 50 дней обычный темп развитие погоды.

Антициклон приблизится к столице 10 декабря, и температура воздуха окажется на 8-10 градусов ниже нормы. Такие показатели, подчеркнул Вильфанд, характерны для Нарьян-Мара.

«Очень серьезные морозы», — обратил он внимание.

Холодные воздушные массы, пояснил научный руководитель Гидрометцентра, пришли с Новой Земли. По области воздух может остыть до -22 градусов, днем столбики термометров покажут -13…-15 градусов.

Морозную погоду четверга синоптики сочли более свойственной январю.