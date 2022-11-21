Общество 21 ноября 2022, 04:04 Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице 22 ноября Гидрометцентр России: Москву ждет мокрый снег и гололедица 22 ноября РИА «Новости»

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Столичный регион во вторник ждет мокрый снег, дождь, усиление ветра до 15 метров в секундах, на дорогах — гололедица, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привел ТАСС.

«Резкое изменение погоды произойдет во вторник. Во-первых, потеплеет, но до нормальных климатических значений. Во-вторых, будет не очень комфортно», — пояснил синоптик.

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Вильфанд подчеркнул, что осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, сами по себе не очень приятны. А при усилившемся ветре создается впечатление сильного похолодания.

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В Москве ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, днем потеплеет до 0...-2 градусов. В столичном регионе снег будет налипать на провода и ветви деревьев, создавая дополнительный риск из-за обрыва проводов.

По словам главы Гидрометцентра, энергетиков предупредили о последствиях такой погоды. Ситуация находится под контролем.

В среду погода станет мягче, дождей не ожидается. Однако гололедица на дорогах из-за мокрого снега сохранится. Непогода объясняется синоптическим процессом сближения северных и южных воздушных масс. Активный циклон продолжит влиять на погоду в Москве, подытожил Вильфанд.