Вильфанд порадовал москвичей новостью о приходе золотой осени | 360°

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Вильфанд порадовал москвичей новостью о приходе золотой осени

Гидрометцентр России: золотая осень придет в Москву на несколько дней

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В Москве с 6 октября установится теплая погода, столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привело РИА «Новости».

«В Москве дожди прекращаются. Завтра преимущественно без осадков. Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью. Дневные температуры существенно повышаются», — поделился синоптик.

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По словам Вильфанда, в пятницу и на выходных температура воздуха составит +13 градусов. Во второй половине дня будет +15 градусов. Ожидается переменная облачность, много солнца.

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Но уже в следующий понедельник снова похолодает. В Москву придут дожди, воздух прогреется только до +10 градусов. При этом в начале текущей недели ничего не предвещало потепление — столицу пересек холодный атмосферный фронт.

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