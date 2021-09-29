Вильфанд пообещал россиянам неделю золотой осени

Мощный антициклон принес в европейскую часть России солнечную погоду и отсутствие осадков. Золотой осенью жители страны смогут насладиться минимум до 5 октября.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что воздух прогреется до +13…+15 градусов.

«В европейскую часть России со Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон», — заметил он.

В центре страны, добавил специалист, ожидают высокое атмосферное давление — около 760 миллиметров ртутного столба. Дни будут солнечными, без осадков.

«Этот тот период, который принято называть золотой осенью», — подчеркнул Вильфанд, призвав наслаждаться установившейся погодой и «яркостью осенних оттенков во всей красе».

До конца недели днем столбики термометров покажут +11…+13 градусов. К выходным потеплеет. Разрушаться антициклон будет медленно.