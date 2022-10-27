Вильфанд пообещал москвичам необычно теплые выходные | 360°

Общество 27 октября 2022, 08:32 Вильфанд пообещал москвичам необычно теплые выходные Руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил о теплых выходных в Москве РИА «Новости» / РИА "Новости"

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Последние выходные октября в Москве ожидаются необычно теплыми, температура воздуха поднимется до 11-12 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха, по его словам, превысит норму на 6 градусов, но тепло не задержится в столице надолго.

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В пятницу, 28 октября, днем в Москве температура воздуха по прогнозу — 7-9 градусов тепла. В субботу столбик термометра поднимется до 10-11 градусов, а в воскресенье — до +12 градусов.

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«Это очень хорошо. Необычное тепло для этого времени года. Правда, если до конца недели будет облачно и небольшие дожди, то в выходные погода станет более дождливой», — уточнил Вильфанд.

Но уже в понедельник, 31 октября, столицу накроет резкое похолодание. Температура опустится до +4...+5 градусов. Зато последующие дни будут теплыми, но дождливыми, отметил синоптик.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в воскресенье днем столбик термометра в Москве может подняться выше +10 градусов, но при этом в городе ожидается небольшой дождь.