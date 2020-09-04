Вильфанд объяснил причины аномальной жары в сентябре

«На юге европейской территории жара просто невыносимая», — приводит слова синоптика «Царьград».

Вильфанд рассказал, что в первых числах сентября в Курской, Белгородской и Воронежской областях ожидается от 35 до 37 градусов, а в Адыгее и Краснодарском крае — до 39.

Также 37-градусная жара прогнозируется в Сочи и Симферополе. Это связано с антициклональным режимом, установившимся на европейской части России.