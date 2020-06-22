Вильфанд объяснил, почему заморозки в июле маловероятны

По словам специалиста, холода заканчиваются. В ближайшее время стоит ждать потепления, а не аномально низких температур. Он также отметил, что скоро будет больше солнца.

«Там все равно остается аномалия: температура на юге Западной Сибири ниже нормы на 4–6 градусов, но заморозков все-таки не будет. Уже в конце июня почва прогрета настолько, что верхние 60 сантиметров уже теплые. Поэтому даже если будет холодный воздух, то уже теоретически не будет заморозков», — приводит слова Вильфанда РИА ФАН.

Эксперт считает, что холода, которые были зафиксированы ранее, связаны с частыми дождями и северным ветром.