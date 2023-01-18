18 января 2023, 12:56
Вильфанд объяснил, почему синоптики не подтверждают существование крещенских морозов
Температура воздуха в Крещение будет на 25 градусов выше, чем в Рождество
Традиционно православный праздник Крещение Господне связывают с приходом самых морозных дней в году. Однако большинство метеорологов не подтверждает существование крещенских морозов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, 19 января столбики термометров будут показывать от минус одного градуса до минус четырех градусов. Таким образом, температура воздуха в Крещение будет на 25 градусов выше, чем в Рождество.
Реклама
Вильфанд подчеркнул, что и в Крещение, и в Рождество бывают как холодные температурные значения, так и теплые.
Реклама
Праздники
Прогноз погоды
Реклама
Реклама