Общество 18 января 2023, 12:56 Вильфанд объяснил, почему синоптики не подтверждают существование крещенских морозов Температура воздуха в Крещение будет на 25 градусов выше, чем в Рождество

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Традиционно православный праздник Крещение Господне связывают с приходом самых морозных дней в году. Однако большинство метеорологов не подтверждает существование крещенских морозов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, 19 января столбики термометров будут показывать от минус одного градуса до минус четырех градусов. Таким образом, температура воздуха в Крещение будет на 25 градусов выше, чем в Рождество.

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Вильфанд подчеркнул, что и в Крещение, и в Рождество бывают как холодные температурные значения, так и теплые.

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