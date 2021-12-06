Вильфанд назвал причину мощного снегопада в Москве

В ночь на 7 декабря в Москве начнется снегопад. Обильные осадки принесет южный, насыщенный влагой циклон. Всего выпадет около четырех-шести миллиметров снега.

Циклон движется на столицу с юго-запада, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Москва окажется в его периферии.

«Так как воздушные массы идут с юга, то они насыщены влагой, поэтому москвичей ожидает большое количество осадков», — подчеркнул Вильфанд.

С востока при этом надвигается антициклоническое образование. При перемещении воздушных масс поток теплого воздуха будет хорошо выраженным, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

Ночью московские улицы накроет снегопадом. Метеорологи считают, что к утру в столице сугробы вырастут на четыре-шесть сантиметров. Осадки могут стать самыми обильными за последние 70 лет.