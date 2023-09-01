Общество 01 сентября 2023, 16:18 Вильфанд назвал погоду начала сентября идеальной для учебы

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Погода, которая будет стоять в начале сентября в России, будет идеальна для учебы. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, первая неделя осени почти во всех регионах будет солнечной и теплой. В Московской области столбик термометра днем будет подниматься до отметки +24 градуса. Это уже не такая жара, как была в июле, но еще более соответствующая августу погода.

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«Вообще, погода будет и удовольствие доставлять, и в то же время она не будет расслабляющим фактором», — отметил Роман Вильфанд

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