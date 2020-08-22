Викторины, автопробег и шествие. Как в Подмосковье отпраздновали День флага России

В Московской области отпраздновали День флага России автопробегом, викторинами и шествием со стометровым полотнищем. Мероприятия в честь праздника проходили не один день.

«Государственный флаг России является символом единства, сплоченности нашего многонационального народа. Флаг олицетворяет не только единство, но и победы, героическую историю, готовность преодолевать любые трудности ради благополучия Отечества, ради счастливого будущего для наших детей и внуков», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Праздник в Московской области начался еще на неделе. Интеллектуальные игры по истории российского триколора прошли в Балашихе, Можайске, Одинцове и Солнечногорске.

21 августа в Воскресенске состоялся автопробег по улицам города с участием байкеров и работников местного химкомбината. В Балашихе организаторы праздника установили рекорд: колонна пронесла по улицам стометровое бело-сине-красное полотнище.

Днем 22 августа парашютисты из Московской области развернули в небе над регионом самый большой в мире флаг России. Площадь полотнища составила пять тысяч квадратных метров. Этот флаг специально к празднику сшили из сверхтонкой ткани на фабрике «Передовая текстильщица» в Королеве. Он весит 180 килограммов.