facebook_pixel
    22 августа 2020, 18:01

    Викторины, автопробег и шествие. Как в Подмосковье отпраздновали День флага России

    Андрей Иванов

    В Московской области отпраздновали День флага России автопробегом, викторинами и шествием со стометровым полотнищем. Мероприятия в честь праздника проходили не один день.
    Викторины, автопробег и шествие. Как в Подмосковье отпраздновали День флага России

    «Государственный флаг России является символом единства, сплоченности нашего многонационального народа. Флаг олицетворяет не только единство, но и победы, героическую историю, готовность преодолевать любые трудности ради благополучия Отечества, ради счастливого будущего для наших детей и внуков», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    Праздник в Московской области начался еще на неделе. Интеллектуальные игры по истории российского триколора прошли в Балашихе, Можайске, Одинцове и Солнечногорске.

    21 августа в Воскресенске состоялся автопробег по улицам города с участием байкеров и работников местного химкомбината. В Балашихе организаторы праздника установили рекорд: колонна пронесла по улицам стометровое бело-сине-красное полотнище.

    Днем 22 августа парашютисты из Московской области развернули в небе над регионом самый большой в мире флаг России. Площадь полотнища составила пять тысяч квадратных метров. Этот флаг специально к празднику сшили из сверхтонкой ткани на фабрике «Передовая текстильщица» в Королеве. Он весит 180 килограммов.

    Новости SMI.FM