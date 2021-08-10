Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко возглавила жюри международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которую учредил Росприроднадзор. Об этом сообщили в пресс-службе премии.

«Наш куратор — вице-премьер РФ согласилась с нашей инициативой. Росприроднадзор — не просто карательный орган. Мы занимаемся большой просветительской работой и считаем, что дети — наше будущее. Основная наша цель — лучшая цифра для штрафа — это ноль, лучшее количество выявленных нарушений — это ноль при их отсутствии», — рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она выразила надежду, что дети покажут взрослым, как необходимо себя вести в области экологии, а взрослые это воспримут и будут себя вести более осознанно. Родионова отметила, что жюри во главе с вице-премьером даст большой просветительский эффект.

Премия «Экология — дело каждого» была учреждена весной этого года для вовлечения детей и подростков от семи до 16 лет в экологическую повестку, поощрения волонтерских, общественных, экологических организаций, учреждений дополнительного и общего образования, интернатов и детских домов за вклад в сохранение окружающей среды.

В адрес премии уже поступило более двух тысяч творческих работ. Их прислали школьники из 76 российских регионов, а также дети из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Несколько десятков работ пришли из Италии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Южной Кореи, Польши, Эстонии, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Абхазии.

Пока в пятерке лидеров по количеству участников среди регионов и городов России числится Москва, Краснодарский край, Московская область, Ростовская и Новосибирская область. Заявки на премию прислали школьники из всех регионов Центрального, Сибирского, Уральского федеральных округов и Крыма. Более четверти всех работ поступило из регионов Центрального федерального округа.

Чтобы принять участие, нужно загрузить свои работы в социальные сети или Rutube, до 1 октября 2021 года подать заявку на сайт премии. Экологические активности могут быть сделаны в разных жанрах и формах. В работах важно показать, что к природе и окружающей среде нужно относиться бережно. Все публикации отмечаются специальными хештегами: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.

Итоги премии подведут в Москве 24 ноября 2021 года. Победителей и лауреатов ждут ценные призы в виде сертификатов на реализацию экопроектов и семейных поездок на Черное море. Лучшие отправятся в выездной экологический лагерь в детский центр «Орленок».