Виктория Абрамченко: в 2023 году в проекте «Чистый воздух» будет больше 40 городов-участников

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко сообщила о планируемом расширении списка городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Соответствующее поручение о расширении перечня городов, участвующих в эксперименте по квотированию выбросов, дал Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию в 2021 году.

Как отметила Виктория Абрамченко, в ближайшее время предстоит утвердить исчерпывающий перечень городов-участников проекта «Чистый воздух», основанный на мониторинге Росгидромета, а также подготовить нормативную базу для проведения эксперимента.

«Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта. В списке на включение — 29 городов, где по итогам наблюдений отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. Для каждого города необходимо будет предусмотреть отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя — строгую ответственность за соблюдение экологических норм», — сказала Виктория Абрамченко.

Как сообщила Виктория Абрамченко, всего с учетом текущих участников в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология» будет 41 город-участник.

В список на включение попали Гусиноозерск (Республика Бурятия), Селенгинск (Республика Бурятия), Улан-Удэ (Республика Бурятия), Махачкала (Республика Дагестан), Кызыл (Республика Тыва), Абакан (Республика Хакасия), Черногорск (Республика Хакасия), Барнаул (Алтайский край), Петровск-Забайкальский (Забайкальский край), Ачинск (Красноярский край), Лесосибирск (Красноярский край), Минусинск (Красноярский край), Уссурийск (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Чегдомын (Хабаровский край), Астрахань (Астраханская область), Ангарск (Иркутская область), Зима (Иркутская область), Иркутск (Иркутская область), Свирск (Иркутская область), Усолье-Сибирское (Иркутская область), Черемхово (Иркутская область), Шелехов (Иркутская область), Кемерово (Кемеровская область — Кузбасс), Курган (Курганская область), Искитим (Новосибирская область), Новочеркасск (Ростовская область), Ростов-на-Дону (Ростовская область), Южно-Сахалинск (Сахалинская область).

«Правительство готовит соответствующую нормативную базу, чтобы запустить эксперимент по квотированию выбросов в новых городах уже с 1 сентября 2023 года. Благодаря всем мероприятиям, как и поручил Президент, предстоит снизить выбросы загрязняющих веществ к 2030 году в два раза», — сообщила Виктория Абрамченко.

Сейчас в федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют 12 городов. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.